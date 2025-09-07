Como vai ficar o tempo nas regiões do ES na segunda-feira (8)
Publicado em 07/09/2025 às 19h48
A semana deve começar com chuva fraca e rápida em parte da Região Sul e do litoral do Espírito Santo. O Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) prevê que nas demais regiões não deve chover e as temperaturas podem aumentar um pouco. Apesar disso, as partes mais altas da Região Serrana devem registrar mínima de 7ºC.
- Grande Vitória: sol entre nuvens e chuva no litoral. Temperatura mínima de 16 e máxima de 30ºC
- Região Sul: sol entre nuvens e também chove no litoral. Mínima de 10 e máxima de 30ºC
- Região Serrana: sem chuva. Mínima de 7 e máxima de 23ºC
- Região Norte: sem chuva. Mínima de 14 e máxima de 27ºC
- Região Noroeste: não chove. Mínima de 13 e máxima de 29ºC