Mulher é ferida pelo companheiro durante briga familiar em Viana

Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Uma mulher de 40 anos foi ferida pelo próprio companheiro, de 31, durante uma briga generalizada entre familiares no bairro Soteco, em Viana, na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes flagraram o suspeito tentando fugir pelos fundos da residência. Ele chegou a pular de uma varanda com cerca de dois metros de altura, mas foi alcançado.

A PM não informou qual objeto foi utilizado na agressão, apenas que se tratava de uma arma branca. O homem foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e também por desobediência.