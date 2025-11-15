Mulher é esfaqueada por amiga em briga na casa da suspeita na Serra
Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada por uma amiga no bairro Maria Niobe, na Serra, no final da noite de sexta-feira (14). A vítima contou à Polícia Militas (PM) que estava na casa da suspeita quando as duas começaram a discutir. Durante a briga, ela foi atingida com golpes de faca no abdômen e na perna.
Mesmo ferida, a vítima conseguiu buscar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. A PM foi acionada para o local. Segundo a corporação, a mulher estava alcoolizada e não soube informar o motivo da discussão, nem onde mora a agressora. A Polícia Civil disse que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPM).