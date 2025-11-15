A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mulher é esfaqueada por amiga em briga na casa da suspeita na Serra

Publicado em 15/11/2025 às 12h11

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada por uma amiga no bairro Maria Niobe, na Serra, no final da noite de sexta-feira (14). A vítima contou à Polícia Militas (PM) que estava na casa da suspeita quando as duas começaram a discutir. Durante a briga, ela foi atingida com golpes de faca no abdômen e na perna.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu buscar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. A PM foi acionada para o local. Segundo a corporação, a mulher estava alcoolizada e não soube informar o motivo da discussão, nem onde mora a agressora. A Polícia Civil disse que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPM).

Publicidade