Em Rio Marinho

Mulher é esfaqueada e relata abuso sexual em bairro de Vila Velha

Uma mulher de 37 anos foi socorrida na madrugada desta quinta-feira (3), em Vila Velha, após relatar ter sido estuprada e esfaqueada no bairro Rio Marinho. Ferida, ela foi atendida no Pronto Atendimento de Cobilândia e depois transferida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.