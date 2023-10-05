Mulher e dois homens são presos por tráfico e assassinato em Rio Bananal

A primeira a ser presa, ainda durante a manhã, foi Luana Rodrigues Locatelli, de 23 anos, suspeita de participação no tráfico de drogas. Os policiais encontraram a mulher no bairro Santo Antonio. Uma hora depois, Rayan Gonoring Alvarenga, também de 23 anos, suspeito de um homicídio que aconteceu em Viana, na Grande Vitória, foi localizado na região de São Sebastião. Já no fim da tarde, no Centro da cidade, Eduardo Fabrício Rodrigues, de 40 anos, foi abordado e preso pelos policiais por envolvimento com o tráfico.