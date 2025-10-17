Mulher é condenada a 34 anos de reclusão por omissão na morte do filho
Edinara Gomes da Silva foi condenada, nesta sexta-feira (17) a 34 anos de reclusão por omissão na morte do filho Kallebe Gomes, de 1 ano e 7 meses, no bairro Bom Pastor, em Viana, em outubro de 2014. Na época, o padrasto do menino confessou à polícia que assassinou a criança a socos. Ele respondeu pelo crime na Vara da Infância, por ser menor na data do ocorrido.
Ednara foi presa no final daquele ano por suspeita de também bater no bebê, de saber das agressões que o filho sofria e de não fazer nada para protegê-lo.
Segundo nota divulgada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que obteve a condenação por meio da Promotoria de Justiça de Cariacica, ela responderá por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e meio cruel), com a causa de aumento de pena pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos, e por corrupção de menores, pelo fato do companheiro ser adolescente na época do crime.