Cavalo é resgatado após 3 dias preso sem água e comida em Cachoeiro

Cavalo estava abandonado há três dias em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um cavalo que estava preso e abandonado sem água e comida há três dias foi resgatado no bairro Alto Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito, na tarde de sexta-feira (17). De acordo com a Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal, o animal passou o período em um terreno exposto ao sol.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse ainda que o animal foi recolhido com apoio da Polícia Militar e levado para o abrigo da cidade, onde passou por avaliação veterinária e segue sendo cuidado. Após a reabilitação, ele será disponibilizado para a adoção.

Até o momento, o dono pelo animal não foi identificado. A administração municipal afirma que, caso a população tenha informações sobre o tutor, denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 156. O responsável pode responder pelo crime de maus-tratos, cuja penalidade é de até um ano e multa.

A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.