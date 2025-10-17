A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Cavalo é resgatado após 3 dias preso sem água e comida em Cachoeiro

Publicado em 17/10/2025 às 20h24
Cavalo estava abandonado há três dias em Cachoeiro
Cavalo estava abandonado há três dias em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um cavalo que estava preso e abandonado sem água e comida há três dias foi resgatado no bairro Alto Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito, na tarde de sexta-feira (17). De acordo com a Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal, o animal passou o período em um terreno exposto ao sol. 

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse ainda que o animal foi recolhido com apoio da Polícia Militar e levado para o abrigo da cidade, onde passou por avaliação veterinária e segue sendo cuidado. Após a reabilitação, ele será disponibilizado para a adoção.

Até o momento, o dono pelo animal não foi identificado. A administração municipal afirma que, caso a população tenha informações sobre o tutor, denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 156. O responsável pode responder pelo crime de maus-tratos, cuja penalidade é de até um ano e multa.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também:

Alunos do ES criam bueiro ecológico para evitar alagamentos

Publicidade