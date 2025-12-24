Mulher é baleada na cabeça em frente a distribuidora em Cariacica

Uma mulher de 28 anos foi baleada na cabeça em frente a uma distribuidora de bebidas, por volta das 22h de terça-feira (23), no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída na calçada. O nome dela não foi divulgado. Até a manhã desta quarta (24), a vítima, encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, permanecia em estado grave e deve passar por uma cirurgia na cabeça.

De acordo com relatos de testemunhas aos militares, a mulher estava bebendo na calçada quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o que estava na garupa desceu e efetuou os disparos contra a mulher. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Uma amiga que estava com a vítima no momento do crime, ouvida pelo repórter Caíque Verli da TV Gazeta, contou que as duas chegaram a achar que era um assalto. "Encostou uma moto na nossa frente, na nossa beirada, e como a gente estava mexendo no telefone, eu imaginei que poderia ser um assalto. Aí eu levantei para entregar o telefone, e ela demorou a entender porque também estava mexendo no celular e olhando para baixo, então eu vi primeiro. Aí ele já sacou a arma e foi dando um monte de tiro nela, foi um desespero, os estilhaços me acertaram". Outras pessoas presentes no local saíram correndo em desespero.

Os dois homens fugiram. Na manhã desta quarta-feira (24), a reportagem da TV Gazeta registrou que patrulhas do Batalhão de Missões Especiais (BME) passavam a todo momento pelo bairro.