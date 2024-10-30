Mulher é atropelada por ônibus ao atravessar Reta da Penha usando celular

Avenida Nossa Senhora da Penha, avenida onde aconteceu o atropelamento Crédito: Google Maps

Uma mulher foi atropelada por um ônibus na manhã desta quarta-feira (30), enquanto atravessava a Avenida Nossa Senhora da Penha — a Reta da Penha — na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória. Testemunhas e o motorista do coletivo disseram à Polícia Militar que a vítima estava falando ao celular no momento do acidente e, por isso, não percebeu a aproximação do veículo.

A PM afirma que, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que a vítima estava na faixa de pedestres, mas o motorista disse que ela estava fora da faixa. "Os militares foram informados que a pedestre, a princípio, estava atravessando a rua na faixa de pedestres falando ao celular e não percebeu a chegada do ônibus e acabou sendo atropelada. Segundo declaração do condutor do coletivo, o semáforo estava verde para os veículos trafegarem, quando a vítima atravessou a rua fora da faixa de pedestres, falando ao celular e não percebeu a chegada do ônibus", diz a corporação em nota enviada à reportagem.

O motorista do coletivo afirmou que tentou desviar da mulher para evitar o acidente, mas não conseguiu. Uma testemunha declarou que a pedestre atravessou a avenida distraída no celular, sendo atropelada pelo coletivo. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), com lesões na cabeça.



A Guarda Municipal de Vitória informou que uma equipe esteve no local do atropelamento. No local, os guardas levantaram que um coletivo que seguia no sentido Goiabeiras-Terceira Ponte atingiu uma pedestre que atravessava a via na faixa. Durante o atendimento do Samu/192 foi necessário interditar duas faixas da via. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar. O fluxo de veículos já foi totalmente normalizado e o Batalhão de Trânsito assumiu a ocorrência.