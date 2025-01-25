Mulher é assassinada com golpes de machado em Itapemirim

Uma testemunha conversou com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul. Ela relatou que o casal estava bebendo em um bar próximo à residência do suspeito quando, por volta das 6h30, os filhos de Ana Cristina foram até lá e levaram a mãe embora. Depois disso, ela decidiu retornar à casa do companheiro para buscar uma bicicleta. Cerca de uma hora depois, o corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa do homem.