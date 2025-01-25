Mulher é assassinada com golpes de machado em Itapemirim

Uma mulher identificada como Ana Cristina Neves de Medeiros, de 49 anos, foi assassinada com golpes de machado na manhã deste sábado (25) no bairro Namitala Ayub, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O suspeito, identificado como Carlos Antônio Ribeiro Simão, de 59 anos, mantinha um relacionamento com a vítima e foi preso, autuado por feminicídio.
Uma testemunha conversou com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul. Ela relatou que o casal estava bebendo em um bar próximo à residência do suspeito quando, por volta das 6h30, os filhos de Ana Cristina foram até lá e levaram a mãe embora. Depois disso, ela decidiu retornar à casa do companheiro para buscar uma bicicleta. Cerca de uma hora depois, o corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa do homem.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher morta no chão. O suposto autor do crime estava em uma casa ao lado, contido por um guarda civil municipal. O suspeito contou que mantinha um relacionamento há alguns meses com a vítima e neste sábado, após uma discussão, atacou a mulher com vários golpes de machado. O homem foi conduzido pela PM para a Delegacia de Itapemirim.
Segundo informações da Polícia Civil, Carlos Antônio foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia, e será posteriormente liberado para os familiares.