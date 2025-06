Motorista fugiu

Mulher desce do carro após batida e morre atropelada por outro veículo no ES

Uma mulher de 44 anos, identificada como Sheila Carvalho da Cruz, morreu atropelada na ES 245, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um carro que bateu em uma moto. Ela desceu do automóvel no meio da rodovia, quando foi atingida por outro veículo em alta velocidade, que fugiu sem prestar socorro.