Dono de restaurante é preso por furto de energia em Aracruz

Um empresário, de 54 anos, dono de um restaurante, foi preso por furto de energia elétrica no distrito de Santa Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (21). Segundo a Polícia Civil, foi verificado que o estabelecimento tinha uma ligação clandestina de energia com um ramal trifásico conectado diretamente à rede da EDP, sem passar por medição oficial, o que caracteriza o crime.