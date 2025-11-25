Mulher acusada de matar marido em Vitória é presa após se entregar à polícia

Micaela Pereira Santos e o marido, Jorge Luiz Vieira Santos Crédito: Redes Sociais

Uma mulher identificada como Micaela Pereira Santos, de 26 anos, suspeita de matar o marido, Jorge Luiz Vieira Santos, de 32 anos, em julho deste ano, se entregou à polícia na última sexta-feira (22). Contra ela havia um mandado de prisão pelo crime.

Segundo a Polícia Civil, Micaela se apresentou na Delegacia Regional da Serra e foi encaminhada ao sistema prisional. As investigações apontaram que a jovem agiu sozinha e deu um golpe de faca no peito do marido na residência do casal, em Jesus de Nazareth, Vitória.