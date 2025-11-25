Mulher acusada de matar marido em Vitória é presa após se entregar à polícia
Uma mulher identificada como Micaela Pereira Santos, de 26 anos, suspeita de matar o marido, Jorge Luiz Vieira Santos, de 32 anos, em julho deste ano, se entregou à polícia na última sexta-feira (22). Contra ela havia um mandado de prisão pelo crime.
Segundo a Polícia Civil, Micaela se apresentou na Delegacia Regional da Serra e foi encaminhada ao sistema prisional. As investigações apontaram que a jovem agiu sozinha e deu um golpe de faca no peito do marido na residência do casal, em Jesus de Nazareth, Vitória.
"A mulher agiu tomada por raiva. Finalizamos a investigação e a indiciamos por homicídio qualificado", disse o delegado Ramiro Diniz, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, quando o pedido de prisão da suspeita foi aceito pela Justiça.