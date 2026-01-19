MPES denuncia presidente da Câmara de Guaçuí por uso indevido de carro oficial
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo entrou com uma ação na Justiça contra o presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, Carlos Lomeu de Oliveira, por uso indevido de um veículo oficial. O caso envolve um acidente de trânsito ocorrido em 21 de agosto de 2025, quando houve uma batida frontal entre o carro e uma van na BR 482, no município. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas.
Na ocasião, a Câmara alegou que o parlamentar seguia para uma agenda institucional em Vitória, acompanhado da esposa, do cunhado e do motorista. No entanto, no mesmo período, o filho dele recebeu atendimento médico no pronto-socorro de Guaçuí e foi transferido para a Capital, o que poderia ter motivado a viagem. A Casa de Leis afirmou que não houve prejuízo aos cofres públicos e apresentou documentos médicos, mas o pedido de diárias foi negado.
Após a apuração, o MPES propôs um acordo para encerrar o caso sem processo, mas o presidente não aceitou. Na ação, o órgão pede informações sobre os custos do reparo do carro, o bloqueio de bens para garantir o pagamento desses custos e, ao final, a devolução do valor gasto e o pagamento de indenização coletiva de, no mínimo, R$ 30 mil. O valor deve ser revertido ao Fundo Especial do Ministério Público (FUNEMP).