Veículo da Câmara de Guaçuí se envolve em acidente e 5 pessoas ficam feridas
Um acidente entre um carro da Câmara Municipal de Guçuí e uma picape deixou motoristas e passageiros feridos na manhã desta quinta-feira (21) na BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Ao todo, segundo a Polícia Militar, cinco pessoas ficaram feridas na batida.
O motorista do veículo oficial, um homem de 62 anos, contou aos policiais que o outro carro invadiu a contramão, provocando a colisão. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi atendido no pronto-socorro junto aos dois passageiros que estavam no veículo. Todos apresentavam ferimentos leves.
Já a passageira que estava na picape contou que estava dormindo no momento do acidente, não sabendo dizer detalhes de como ocorreu. O condutor, de 26 anos, foi socorrido pelo Samu/192 com fortes dores no peito e encaminhado ao hospital, não sendo possível realizar o teste do bafômetro. Os veículos foram retirados por guincho particular e o trânsito foi normalizado após a liberação da via.
Em nota, a Câmara Municipal comunicou que o Fiat Cronos placas, PPQ 6370, era conduzido pelo motorista efetivo Alair Neves Correia, O veículo seguia para Vitória, onde o presidente desta Casa de Leis participaria de um evento oficial junto à Ascamves (Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espirito Santo). A Câmara Municipal lamenta profundamente o ocorrido e informa que os envolvidos passam bem.