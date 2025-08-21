Veículo da Câmara de Guaçuí se envolve em acidente e 5 pessoas ficam feridas

A colisão deixou cinco pessoas feridas na BR 482, em Guaçuí Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um acidente entre um carro da Câmara Municipal de Guçuí e uma picape deixou motoristas e passageiros feridos na manhã desta quinta-feira (21) na BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Ao todo, segundo a Polícia Militar, cinco pessoas ficaram feridas na batida.

O motorista do veículo oficial, um homem de 62 anos, contou aos policiais que o outro carro invadiu a contramão, provocando a colisão. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi atendido no pronto-socorro junto aos dois passageiros que estavam no veículo. Todos apresentavam ferimentos leves.

Já a passageira que estava na picape contou que estava dormindo no momento do acidente, não sabendo dizer detalhes de como ocorreu. O condutor, de 26 anos, foi socorrido pelo Samu/192 com fortes dores no peito e encaminhado ao hospital, não sendo possível realizar o teste do bafômetro. Os veículos foram retirados por guincho particular e o trânsito foi normalizado após a liberação da via.