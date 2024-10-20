Motos batem de frente e quase atingem pedestre em Alegre; veja vídeo

O acidente ocorreu quando um motociclista teve de desviar de um um carro, que fazia uma conversão à esquerda. O piloto acabou invadindo a pista, no sentido contrário, e atingindo a outra moto, na qual estava um casal.

O motociclista conseguiu escapar ileso. Já o casal que estava na outra moto caiu na pista, já próximo à calçada, e por pouco não derrubaram uma pedestre que passava no local, como mostram as imagens de videomonitoramento. O homem e a mulher que estavam na motocicleta atingida tiveram ferimentos leves e foram levados ao pronto-socorro municipal.