Motorista perde controle, capota e cai dentro de campo de futebol em Vargem Alta
Uma mulher ficou ferida após bater o carro contra a arquibancada e capotar com o veículo dentro de um campo de futebol na localidade de São José da Fruteiras, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A motorista contou aos militares que dirigia um Toyota Corolla pela rodovia ES 164 quando, nas proximidades do campo de futebol, perdeu o controle da direção.
O veículo capotado dentro do campo chamou a atenção dos moradores na manhã deste domingo (11). A motorista, segundo a polícia, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.