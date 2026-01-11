Motorista perde controle, capota e cai dentro de campo de futebol em Vargem Alta

Uma mulher ficou ferida após bater o carro contra a arquibancada e capotar com o veículo dentro de um campo de futebol na localidade de São José da Fruteiras, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (11). De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).