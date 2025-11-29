A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista morre após carreta capotar na BR 101 em Anchieta

Publicado em 29/11/2025 às 10h43
A faixa da pista no sentido Sul está interditada e o tráfego flui por desvio.

Uma carreta capotou na manhã deste sábado (29), no km 350 da BR 101, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 7h40, e o motorista morreu ainda no local.

Por conta do capotamento, a pista no sentido sul está interditada, e o tráfego segue por desvio.

Equipes da Ecovias Capixabas, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) atuaram no atendimento. Até a última atualização, a ocorrência seguia em andamento.

Leia também:

Trecho em obras da BR 262 entre Viana e Domingos Martins é liberado

Publicidade