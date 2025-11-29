Motorista morre após carreta capotar na BR 101 em Anchieta
Publicado em 29/11/2025 às 10h43
Uma carreta capotou na manhã deste sábado (29), no km 350 da BR 101, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 7h40, e o motorista morreu ainda no local.
Por conta do capotamento, a pista no sentido sul está interditada, e o tráfego segue por desvio.
Equipes da Ecovias Capixabas, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) atuaram no atendimento. Até a última atualização, a ocorrência seguia em andamento.