Motorista morre ao ser lançado do carro após perder controle em curva no ES

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, análises feitas pelo perito criminal indicam que o condutor seguia no sentido Boa Esperança-Pinheiros, quando perdeu o controle do carro na curva antes da ponte do Rio Itaúnas. Ele teria capotado várias vezes, sendo ejetado do veículo, o que causou múltiplas fraturas. >