Motorista foge após colidir com motocicleta no interior de Colatina

Um jovem de 22 anos e uma mulher ficaram feridos em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (7), na zona rural de Colatina , Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , o motociclista tentava ultrapassar um caminhão quando outro veículo, que seguia logo atrás, também iniciou a manobra e acabou colidindo na traseira da motocicleta.

Após a colisão, o condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro. O Samu foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. A reportagem demandou à Polícia Civil sobre o caso, mas a corporação informou que não localizou a ocorrência.