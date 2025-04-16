Hospital Sílvio Avidos vai mudar de lugar em Colatina

O Hospital Estadual Sílvio Avidos será transferido para um novo endereço em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, que, após reunião com a prefeitura do município, definiu o local da futura construção: o bairro José de Anchieta, saindo do Centro. A unidade, que já é referência na região, deve continuar atendendo pacientes de 29 municípios capixabas.

O Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, será transferido para uma nova unidade, deixando o Centro Crédito: Roger Botelho

Ainda não existe data definida para início e término da obra. A promessa da Secretaria de Estado da Saúde é que o novo Hospital Sílvio Avidos conte com especialidades como clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia, neurologia, cardiologia, nefrologia, entre outras áreas de apoio. A Sesa diz já ter o projeto arquitetônico e os estudos preliminares da obra. A próxima etapa, segundo a pasta, é a elaboração do edital para licitar a obra, mas não há prazo para isso.

Segundo a Sesa, o (novo) hospital será voltado para atendimentos de média e alta complexidade, referência em urgência e emergência para adultos e crianças, com 300 leitos de internação e 95 leitos de pronto-socorro, centro cirúrgico e recuperação. Entre os destaques do projeto estão heliponto, ambulatório, UTI's adulto e pediátrica, centro de diagnóstico com tomografia, ressonância e endoscopia, além de salas de telemedicina e teleconferência.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informou que "a construção do novo hospital se faz necessária em razão das limitações físicas da atual estrutura do Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HMSA), inaugurado em 1949, em um terreno de 3.157 m² que não permite expansão ou modernização adequadas". Acrescentou que "o novo hospital será edificado em um terreno no bairro José de Anchieta, escolhido por sua localização estratégica e viabilidade técnica, permitindo a implantação de uma estrutura ampla, moderna e com capacidade para expansão futura".

Detalhou que "o projeto arquitetônico do novo HESA prioriza conceitos de acolhimento, humanização, sustentabilidade, inovação, flexibilidade e acessibilidade, com ambientes que proporcionem conforto, eficiência e qualidade assistencial", e que "a unidade contará com pronto-socorro adulto e pediátrico, centro cirúrgico, UTI adulto e pediátrica, ambulatórios, enfermarias, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, auditório, brinquedoteca, salas de telemedicina, heliponto e outras estruturas de suporte, além de área externa com estacionamento, área verde e estação de tratamento de esgoto (ETE)".