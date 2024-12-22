Motorista embriagado atinge moto e deixa dois feridos em Piúma

Um acidente deixou duas pessoas feridas no bairro Itaputanga, em Piúma, Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (21). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o motorista de um carro seguia em alta velocidade quando atingiu uma motocicleta, onde estavam um homem de 52 anos e uma mulher de 36. O condutor teria tentado fugir do local, mas foi impedido por populares até a chegada da polícia.

Segundo a PM, o motorista tem 25 anos e fez o teste de bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim e preso em flagrante por: omissão de socorro, causar lesão corporal culposa, dirigir alcoolizado e se afastar do local do crime. O nome do condutor não foi divulgado.