BR 393

Motorista é socorrido em estado grave após atropelar animal na pista em Muqui

Duas pessoas que estavam em um Toyota Etios ficaram feridas após o veículo atingir um boi no meio da pista da BR 393, em Muqui , no Sul do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida foi às 5h50 e o motorista foi socorrido em estado grave.

O acidente foi no km 16,6 da via, que liga Muqui a Cachoeiro de Itapemirim. Com o impacto, o carro saiu da pista e caiu em um pasto. O animal morreu. O motorista foi socorrido por equipes de emergência para um hospital da região. Já a passageira também se feriu, mas com lesões leves. Não há informações se o dono do boi foi encontrado.