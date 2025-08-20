A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Motorista é preso com mais 10kg de cocaína dentro de carro em João Neiva

Publicado em 20/08/2025 às 20h02
Motorista de 43 anos é preso após PRF encontrar mais de 10 quilos de cocaína no carro dirigido por ele
Motorista de 43 anos é preso após PRF encontrar mais de 10 quilos de cocaína no carro dirigido por ele Crédito: Divulgação | PRF

Um motorista de 43 anos foi preso após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 10,3 quilos de cocaína dentro do carro dirigido por ele. Além da droga, com o suspeito estava ainda uma arma de uso restrito. A descoberta aconteceu durante uma fiscalização no km 01 da BR 259, em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (20).

A corporação identificou o entorpecente após informações chegarem aos agentes sobre um veículo suspeito de transportar o produto. Ao abordarem o automóvel, os policiais avistaram a caixa e onde avistaram o conteúdo em pó, que de acordo com a PRF, é uma substância de alto valor comercial no mercado ilegal. O motorista foi preso e encaminhado, junto com a droga e a arma, à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz. O nome dele não foi infotmado.

Publicidade

Acidente em Jardim da Penha causa lentidão no trânsito de Vitória

Publicado em 20/08/2025 às 19h54
Acidente e engarrafamento afetam trânsito em Vitória
Acidente e engarrafamento afetam o trânsito em Vitória Crédito: Reprodução | Waze

Um acidente na Ponte da Passagem, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória, no sentido Vila Velha, afetou e complicou o fluxo de veículos na região, na noite de quarta-feira (20). Além do engarrafamento devido à colisão, o aplicativo de trânsito Waze indica lentidão intensa em toda a Avenida Nossa Senhora da Penha, que passa por diversos bairros da Capital. 

Ainda não há informações sobre a causa da obstrução nas vias, que segue até a Praça do Cauê, na Praia do Canto. A Guarda Municipal e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionados. 

Publicidade

Vital 2025 muda trânsito na região do Sambão do Povo em Vitória

Publicado em 20/08/2025 às 18h47

O Vital 2025, a maior micareta do Espírito Santo, acontece nesta sexta-feira (22) e sábado (23). O evento vai alterar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, Vitória. Veja as mudanças: 

Alterações no trânsito na região do Sambão do Povo devido ao Vital 2025
Alterações no trânsito na região do Sambão do Povo devido ao Vital 2025 Crédito: Camilly Napoleão

  • A Avenida Dário Lourenço de Souza ficará totalmente interditada de terça-feira (19) até domingo (24);
  • No sentido Centro–Santo Antônio, o bloqueio será próximo ao Teatro Carmélia, e os condutores deverão seguir pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, com acesso à Avenida Santo Antônio;
  • Já no sentido contrário, Santo Antônio–Centro, o bloqueio começa na rotatória perto do Clube de Pesca Mar e Terra, e o tráfego será desviado para a Rua Dom Benedito;
  • A partir das 17h de sexta-feira (22) até as 7h de domingo (24), a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros terá mão única no sentido Praça de Caratoíra, e a Rua Elvira Zílio, na Curva do Rabaioli, ficará totalmente interditada. 

A Guarda Municipal de Vitória informou que acompanhará todas as alterações para organizar o fluxo e os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. A orientação é evitar ir de carro à região.

Publicidade

Reconhecimento facial já ajudou a prender 350 foragidos no ES

Publicado em 20/08/2025 às 18h36

sistema de reconhecimento facial do governo do Estado do Espírito Santo já ajudou na captura de 350 foragidos da Justiça. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (20). A tecnologia, lançada em setembro do ano passado dentro do programa Estado Presente, conta com câmeras instaladas em prédios e locais públicos, terminais do Sistema Transcol e 500 ônibus da frota.

Segundo a Secretaria de Segurança, quando o sistema aponta mais de 90% de compatibilidade entre uma imagem captada e a base de dados, um policial faz a conferência na central de monitoramento. Confirmado o mandado de prisão, uma equipe é acionada para abordar o suspeito e levá-lo à delegacia regional mais próxima.

Publicidade

Jovem que fazia e postava manobras perigosas tem motos apreendidas e CNH suspensa no ES

Publicado em 20/08/2025 às 17h20
Jovem de 26 anos teve as motos apreendidas e a CNH suspensa

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, acabou tendo duas motos apreendidas e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante uma operação da Polícia Civil na terça-feira (19) em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O rapaz fazia manobras perigosas no trânsito, em Piúma e Anchieta, e divulgava nas redes sociais.

Segundo o delegado de Piúma, Vitor Alano, a investigação teve início após a Polícia Militar registrar diversas ocorrências de trânsito envolvendo o suspeito, incluindo fugas de abordagens, manobras como "empinar" a moto e adulteração da placa do veículo.

Durante as apurações, os investigadores revelam que identificaram através dos vídeos postados, exibindo as infrações e crimes cometidos. Com base nas provas digitais coletadas, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para as motocicletas utilizadas, além da suspensão cautelar da habilitação. 

Publicidade

Acidente entre carros e moto deixa feridos em Linhares, no ES

Publicado em 20/08/2025 às 15h03
O acidente aconteceu na terça-feira (19) e os condutores dos automóveis foram submetidos ao teste do etilômetro que deu negativo

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na região da Lagoa do Meio, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (19). Vídeo mostra que um Siena bate na traseira de um Corsa, e, com o impacto, o veículo é projetado para frente e atinge uma moto que seguia no sentido contrário. Piloto e passageiro ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192.

Segundo a Polícia Militar, os motoristas dos carros foram submetidos ao teste de bafômetro, mas resultados deram negativo para a ingestão de álcool. 

Publicidade

Incêndio atinge área de lixão da Prefeitura de Vila Valério; vídeo

Publicado em 20/08/2025 às 13h52
As chamas começaram por volta das 19h de terça-feira (19).

Um incêndio atingiu a área de transbordo de um lixão da Prefeitura de Vila Valério, em Córrego Lambari, na zona rural do município do Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de terça-feira (19). O local é onde são depositados os resíduos, que depois são recolhidos por uma empresa terceirizada. A Defesa Civil Municipal informou que dois carros-pipas foram usados na contenção das chamas.

Não há informações sobre a causa do incêndio. A secretária de Infraestrutura Urbana e Rural de Vila Valério, Suzana dos Santos, explicou que foi criado um aceiro – faixa de terreno onde a vegetação é removida – e colocaram água com água no entorno do local onde as chamas atingiram. Segundo ela, a ação ajuda a evitar que o fogo se espalhe. Ela disse que as equipes agora aguardam o resfriamento do espaço para realizarem a limpeza.

“Não sabemos se foi alguém que colocou ou se foi porque já tem bastante lixo lá. A gente estava com um problema com a empresa antiga que fazia o recolhimento do lixo, pois não estava fazendo a retirada dos resíduos. Então já tinha transbordo lá”, explicou.

Defesa Civil de Vila Valério montou um cerco sem vegetação em volta de lixão que incendiou para evitar que as chamas se espalhem
Defesa Civil de Vila Valério montou um cerco sem vegetação em volta de lixão que incendiou para evitar que as chamas se espalhem Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Vila Valério
Publicidade

Foragido suspeito de ligação com o Comando Vermelho é preso em Piúma

Publicado em 20/08/2025 às 13h30
Delegacia de Polícia Civil de Piúma
Delegacia de Polícia Civil de Piúma Crédito: TV Gazeta

Um homem de 30 anos, suspeito de ter ligação com a facção Comando Vermelho, foi preso em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A prisão, realizada na tarde de terça-feira (19) e divulgada nesta quarta-feira (20), aconteceu em cumprimento de um mandado por crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. A Polícia Civil informou que ele estava sendo procurado desde a Operação Nexum, deflagrada em maio deste ano, quando dez pessoas foram presas. O nome dele não foi divulgado.

O indivíduo foi preso durante uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Natural de Minas Gerais, ele é apontado pelas investigações como o braço direito de um dos principais gerentes do tráfico na região, que segue foragido. A Polícia Civil afirmou que ambos seriam integrantes do Comando Vermelho. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça, segundo a corporação.

Publicidade

Mãe denuncia que criança é vítima de abuso sexual e pai é preso no ES

Publicado em 20/08/2025 às 12h43

Um homem de 36 anos foi preso após denúncia de que teria abusado sexualmente da filha de quatro anos, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a investigação foi iniciada após a mãe da criança procurar por ajuda. A mulher denunciou que o ex estaria cometendo o crime contra a filha e que era ameaçada por ele.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, e policiais cumpriram a ordem na tarde de terça-feira (19). O nome do investigado e local da prisão não são divulgados nesta nota para preservar a identidade da vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Publicidade

Mulher com criança no colo é flagrada pichando muro no Centro de Vitória

Publicado em 20/08/2025 às 11h36
Duas mulheres foram detidas por conta da depredação do patrimônio público

Duas mulheres de 24 anos, uma delas com uma criança no colo, foram flagradas pichando uma mureta em frente aos armazéns do Porto de Vitória, no Centro da Capital. O caso aconteceu na noite de terça-feira (19). Elas acabaram detidas pela Guarda Civil Municipal após o alerta dado pelos operadores da Central de Monitoramento.

Segundo o inspetor Wellington, da Equipe 12h da Guarda de Vitória, a guarnição recebeu a comunicação de que duas pessoas, sendo uma delas com uma criança no colo, estariam realizando pichações e, em seguida, se deslocaram para um ponto de ônibus na Avenida Getúlio Vargas. "Com as características detalhadas de cada uma delas, fomos ao local e realizamos a condução", relatou o inspetor.

Durante a abordagem, foi encontrada com uma das suspeitas uma lata de tinta spray escondida debaixo da axila. A mesma mulher já havia sido detida em 2022 pelo mesmo tipo de ocorrência. As duas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Vitória e apresentadas à autoridade de plantão. A criança, por sua vez, foi entregue pela mãe a uma terceira pessoa que as acompanhava no momento da ação.

De acordo com a Guarda Municipal, este já é o sexto caso de condução por pichação registrado somente em 2025 na capital. O enfrentamento às pichações faz parte do projeto Viva Centro. O secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni, ressalta que o objetivo do projeto é inibir a depredação e garantir mais segurança a quem circula pela região.

Mulher realizou a pichação enquanto levava uma criança no colo. Ela foi detida
Mulher realizou a pichação enquanto levava uma criança no colo. Ela foi detida Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

Leia também:

Assalto a casa de vereador no Sul do ES termina com 2 detidos na BR 101

Publicidade

Obra para reparar adutora interdita parte de rua no Centro de Vitória

Publicado em 20/08/2025 às 07h48
Funcionários da Cesan trabalham após o rompimento de uma adutora
Funcionários da Cesan trabalham para consertar o ro Crédito: Yago Araújo

Um trecho da Rua Henrique Novaes, no cruzamento com a Rua Governador José Sette, no Centro de Vitória, está interditado na manhã desta quarta-feira (20) devido a uma obra da Cesan. A intervenção ocorre após o rompimento de uma adutora que abastece o Morro da Gruta da Onça.

A faixa da esquerda está bloqueada e a região está sem abastecimento de água até a conclusão dos trabalhos, previstos para serem finalizados ainda na tarde desta quarta-feira. Apesar da interdição, não há registro de transtornos no trânsito. A Guarda Municipal está no local orientando os motoristas.

Em nota, a Cesan informa que a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na tarde desta quarta. Uma faixa da via está interditada para a execução dos trabalhos. A Cesan está à disposição da população pelos canais de atendimento: telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.

* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.

Publicidade

Biscoitos com informações nutricionais falsas são recolhidos em lojas de Vitória e Vila Velha

Publicado em 20/08/2025 às 06h05

Uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) recolheu biscoitos com informações nutricionais falsas em lojas de Vitória e Vila Velha. A ação, deflagrada na terça-feira (19), proibiu a venda e retirou do comércio aproximadamente 750 unidades de um tipo de biscoito. Análises laboratoriais constataram que o produto, vendido como saudável, possuía alto teor de sódio, o que pode fazer mal a saúde e enganar o consumidor.

Leia aqui a matéria completa.

Publicidade

Aposta de Colatina "bate na trave" e leva R$ 52 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 20/08/2025 às 05h39
Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.

Uma aposta feita no Maranhão levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (19). No Espírito Santo, quem chegou mais perto do prêmio foi uma aposta de Colatina, que acertou a quina e vai receber R$ 52.488,22. 

As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54. Outras 50 apostas também acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Publicidade

Lideranças do PCV são presas no Morro do Cabral em Vitória

Publicado em 19/08/2025 às 20h00
Objetos apreendidos no Morro do Cabral, em Vitória, com liderança da região e um homem pego com substância ilícita.
Objetos apreendidos no Morro do Cabral, em Vitória, com liderança da região e um homem pego com substância ilícita. Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duas lideranças do Morro do Cabral, em Vitória, foram presas na tarde desta terça-feira (19). O aspirante Dondoni, da Polícia Militar, contou ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, que os dois - identificados como Patrick dos Santos e Maxuel De Souza Silva - são faccionados do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e administram a associação criminosa na região.

Cada um deles tinha um mandado de prisão em aberto. Conforme o militar, uma terceira pessoa foi detida ao ser encontrada em um beco com drogas. A corporação encontrou Patrick e Maxuel após informações do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão da PM.

“Realizamos um cerco, porque toda vez que a polícia sobe, eles têm algumas vias de fuga. Acredito que dê um baque e desarticule um pouco a forma de liderança deles. Vamos estar sempre atuando ali para passar pra sociedade, que a liderança ali é o Estado”, frisou o aspirante.

Publicidade

Marcelo Santos assume comando do União Brasil no ES; Rigoni vira vice

Publicado em 19/08/2025 às 19h56
Marcelo Santos e Felipe Rigoni
Marcelo Santos e Felipe Rigoni Crédito: Mara Lima/Ales e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Após uma série de impasses, com idas e vindas, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, foi finalmente confirmado como novo presidente do União Brasil em território capixaba. A informação sobre a mudança no comando da legenda foi confirmada em comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira (19).

A possível chegada de Marcelo Santos ao comando do União Brasil, em substituição ao secretário de Estado de Meio Ambiente,  Felipe Rigoni, que presidia o partido desde 2022, foi antecipada pela reportagem de A Gateza em julho de 2024

À época, o deputado afirmou que, após reunião com a direção nacional da sigla, em Brasília, lhe teria sido confiado a liderança da agremiação. Com a mudança, Rigoni vira o vice-presidente da legenda.

"O União Brasil Espírito Santo comunica que o deputado estadual Marcelo Santos assumirá a presidência estadual do partido. A transição ocorre em clima de diálogo e união, reforçando o compromisso coletivo de fortalecer a sigla em todo o Estado. Felipe Rigoni, que conduziu o partido nos últimos anos com dedicação e espírito democrático, seguirá atuando como vice-presidente estadual, contribuindo de forma ativa para o crescimento do União Brasil e para a construção de um projeto político sólido e integrado", diz o comunicado que confirma a nova presidência do partido no Estado.

Leia também:

Marcelo Santos deve assumir presidência do União no ES na próxima semana

Publicidade

Homem invade sede da prefeitura de Iúna e faz a "limpa"

Atualizado em 19/08/2025 às 18h46
Segundo Polícia Militar, suspeito levou um drone, dois notebooks, uma tábua de bolo, um microondas e até um borrifador

A Prefeitura Municipal de Iúna, na Região do Caparaó, foi invadida e furtada por um homem na madrugada desta terça-feira (9). De acordo com informações de um funcionário à Polícia Militar, um drone, dois notebooks, uma tábua de bolo, um microondas e até um borrifador foram subtraídos. Em alguns lugares, o suspeito comeu e jogou sacolas plásticas no chão. Uma câmera de segurança flagrou parte da ação dentro do prédio.

Nota da prefeitura de Iúna
Nota da prefeitura de Iúna sobre o furto ocorrido na sede  Crédito: Divulgação/ prefeitura de Iúna

Nas redes sociais, a prefeitura informou sobre o crime e que o invasor foi identificado pelas imagens. O local não possui vigia noturno. Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o crime continua sob investigação pela Delegacia de Iúna. Informações que ajudem na investigação podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).

Publicidade

Baleia-jubarte é avistada a menos de 4 km da costa de Vitória

Publicado em 19/08/2025 às 17h37
Registro foi feito por pescador e confirmado pelo Projeto Amigos da Jubarte como o mais próximo desta temporada

Uma baleia-jubarte foi flagrada na tarde desta terça-feira (19) a menos de quatro quilômetros da costa, na Baía de Vitória. O flagrante (veja acima), registrado pelo pescador Pedro Henrique Galis Aprijo, mostra o animal próximo à região onde os navios aguardam ancorados, próximo à região do Porto de Tubarão. 

Segundo Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, este foi o registro mais próximo da temporada, iniciada no fim de maio. “Geralmente as baleias ficam a partir da área (de fundeio) onde os navios estão ancorados. Essa, de fato, foi a mais próxima já vista nesta temporada, que segue até o mês de outubro”, explicou Sandro. Ele destacou ainda que o projeto realiza monitoramento científico para estudar impactos de embarcações e ruídos sobre os animais que costumam aparecer no litoral capixaba.

Publicidade

Paróquia de Mimoso do Sul promove jantar para realizar reforma pós enchente

Publicado em 19/08/2025 às 17h25
Os ingressos custam R$ 90 e incluem jantar em estilo buffet, bebidas e participação em um sorteio com diversos prêmios
Os ingressos custam R$ 90 e incluem jantar em estilo buffet, bebidas e participação em um sorteio com diversos prêmios Crédito: Divulgação/ Diocese de Cachoeiro

A Paróquia São José, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, realiza neste sábado (23) o 2º Jantar Vocacional de Santa Rita de Cássia, com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução do Salão Paroquial, danificado pelas enchentes de março de 2024. O evento acontece no Divan Cerimonial, no Morro da Palha, a partir das 19h, logo após a missa. Os ingressos custam R$ 90 e incluem jantar em estilo buffet, bebidas e participação em um sorteio com diversos prêmios.

Entre os itens sorteados estão eletrodomésticos, utensílios de cozinha, sacas de café e até um bezerro, destinado ao participante que completar a cartela. Cada letra sorteada também garante uma saca de café, totalizando cinco sacas. O salão, reformado em dezembro de 2023, é considerado um espaço importante para a comunidade e a reconstrução é vista como símbolo da retomada das atividades sociais e religiosas da paróquia. Os ingressos estão à venda no Salão Paroquial e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3555-1119.

Publicidade

Jovem apontado como líder de facção criminosa em Sooretama é preso

Publicado em 19/08/2025 às 17h09
Arma foi apreendida junto com líder do TCP em Sooretama Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 19 anos, apontado como chefe local da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em Sooretama foi preso pela Polícia Civil no Centro da cidade, na tarde de segunda-feira (18). Policiais civis realizavam um monitoramento de combate à organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região do Pombal, nos bairros Dalvo Loureiro e Vale do Sol, e ao confirmarem a presença do suspeito no imóvel, acionaram apoio da Polícia Militar. O nome do preso não foi divulgado pela corporação.

Durante a entrada da polícia na casa onde o suspeito estava, ele jogou pela janela uma pistola calibre .380 e um carregador. Ao tentar resistir à prisão, ele e a companheira, uma mulher de 20 anos, foram contidos. Além da arma, carregador e 28 munições, também foi apreendida a motocicleta do suspeito. Há indícios de que tenha sido adquirida com dinheiro do tráfico.

O homem e a companheira ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sooretama. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e resistência, e teve o mandado de prisão por tráfico cumprido. Já a mulher prestou depoimento e foi liberada.

Publicidade

Motorista fica ferida após carro capotar em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 19/08/2025 às 16h07
Motorista fica ferida após capotamento em Venda Nova do Imigrante
Motorista fica ferida após capotamento em Venda Nova do Imigrante Crédito: Leitor

Dois carros se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (19), na ES 166, Rodovia Pedro Cola, no trevo de Santa Luzia, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Um dos veículos acabou capotando e a motorista foi socorrida para o Hospital Padre Máximo, no município.

De acordo com a Polícia Militar, a batida envolveu Fiat Siena e um Toyota CorolLa. O condutor do outro veículo, que não se feriu, socorreu a motorista. Os dois realizaram testes de etilômetro, que deram negativo. Não houve interdição de pista.