Motorista é preso com mais 10kg de cocaína dentro de carro em João Neiva
Um motorista de 43 anos foi preso após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 10,3 quilos de cocaína dentro do carro dirigido por ele. Além da droga, com o suspeito estava ainda uma arma de uso restrito. A descoberta aconteceu durante uma fiscalização no km 01 da BR 259, em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (20).
A corporação identificou o entorpecente após informações chegarem aos agentes sobre um veículo suspeito de transportar o produto. Ao abordarem o automóvel, os policiais avistaram a caixa e onde avistaram o conteúdo em pó, que de acordo com a PRF, é uma substância de alto valor comercial no mercado ilegal. O motorista foi preso e encaminhado, junto com a droga e a arma, à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz. O nome dele não foi infotmado.