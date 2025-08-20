Motorista é preso com mais 10kg de cocaína dentro de carro em João Neiva

Duas mulheres de 24 anos, uma delas com uma criança no colo, foram flagradas pichando uma mureta em frente aos armazéns do Porto de Vitória, no Centro da Capital. O caso aconteceu na noite de terça-feira (19). Elas acabaram detidas pela Guarda Civil Municipal após o alerta dado pelos operadores da Central de Monitoramento.

Segundo o inspetor Wellington, da Equipe 12h da Guarda de Vitória, a guarnição recebeu a comunicação de que duas pessoas, sendo uma delas com uma criança no colo, estariam realizando pichações e, em seguida, se deslocaram para um ponto de ônibus na Avenida Getúlio Vargas. "Com as características detalhadas de cada uma delas, fomos ao local e realizamos a condução", relatou o inspetor.

Durante a abordagem, foi encontrada com uma das suspeitas uma lata de tinta spray escondida debaixo da axila. A mesma mulher já havia sido detida em 2022 pelo mesmo tipo de ocorrência. As duas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Vitória e apresentadas à autoridade de plantão. A criança, por sua vez, foi entregue pela mãe a uma terceira pessoa que as acompanhava no momento da ação.

De acordo com a Guarda Municipal, este já é o sexto caso de condução por pichação registrado somente em 2025 na capital. O enfrentamento às pichações faz parte do projeto Viva Centro. O secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni, ressalta que o objetivo do projeto é inibir a depredação e garantir mais segurança a quem circula pela região.

Mulher realizou a pichação enquanto levava uma criança no colo. Ela foi detida Crédito: Reprodução/Videomonitoramento