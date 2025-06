Motorista é preso após acidente que feriu motociclista e carona em São Mateus

Trânsito

Veja vídeo de acidente entre moto e caminhonete em Cachoeiro de Itapemirim

Duas pessoas — um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta — ficaram feridos após baterem em uma caminhonete no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi realizar uma ultrapassagem e colidiu com a traseira do veículo, que fazia uma conversão. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o acidente aconteceu. Os dois ocupantes da moto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.