Na madrugada

Advogada é presa na Praia do Canto por sinais de embriaguez ao volante

Motorista de 32 anos foi levada para a delegacia depois de ser abordada por estar em alta velocidade e se negou a fazer o teste do bafômetro; após pagar fiança, foi liberada

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de junho de 2025 às 14:15

Rua Joaquim Lirio, na Praia do Canto Crédito: Reprodução/StreetView

Uma advogada de 32 anos, identificada como Paula Xavier Vezula, foi presa na madrugada deste domingo (22) após ser flagrada dirigindo em alta velocidade na Praia do Canto, em Vitória. Segundo apuração do repórter Alberto Porém, da TV Gazeta, no boletim de ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar é relatado que a suspeita, moradora de Linhares, apresentava sinais claros de embriaguez e desacatou os agentes durante a abordagem. Após pagar fiança, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade.>

O caso aconteceu por volta das 4h, na Avenida Joaquim Lírio. A advogada conduzia um Ford Fusion branco e estava acompanhada de duas pessoas no carro. Os militares decidiram abordar o veículo por conta da velocidade excessiva. Durante a abordagem, ainda conforme o boletim de ocorrência, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e passou a questionar a atuação dos policiais. Um dos militares relatou no documento que ela afirmou: "Você é soldado, quero ver se chega a cabo.">

Na ocorrência feita pela Polícia Militar consta que, ao ser informada de que o veículo seria recolhido, a condutora teria reagido com deboche. "Meu grande f*. F* para você. Você é apenas um soldado", teria dito a suspeita, de acordo com o BO. Ainda é dito no registro da Polícia Militar que a mulher apresentava olhos vermelhos, forte odor de álcool e comportamento arrogante e irônico. Apesar da recusa em chamar outro motorista, o carro foi liberado posteriormente para a mãe dela.>

A advogada foi levada à delegacia e o caso foi registrado como direção sob efeito de álcool e desacato. A reportagem da TV Gazeta tentou conversar com a defesa da suspeita, mas o advogado se recusou a falar com a reportagem.>

>

Em nota, a Polícia Militar reforçou que houve desacato aos militares que atenderam à ocorrência. "Durante a abordagem, a condutora, uma mulher de 32 anos, desacatou os militares com palavras ofensivas e dificultou o trabalho policial. Ela se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, sendo lavrado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Diante da situação, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória. O veículo foi liberado para um familiar da condutora", disse a corporação, em texto enviado à reportagem.>

Procurada, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Espírito Santo (OAB-ES) explicou que a profissional acionou a Comissão de Prerrogativas, que enviou um dos integrantes para acompanhar a ocorrência, a integridade física da profissional e os direitos da mesma. "A comissão atestou que não se tratava de violação de prerrogativas e a advogada já havia constituído advogado, que estava presente durante o ocorrido", disse, em nota.>

A Polícia Civil informou que a mulher, conduzida à Delegacia Regional de Vitória, foi autuada em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Como pagou a fiança, estipulada pela autoridade policial, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta