Motorista e carona ficam feridos após caminhão capotar no Sul do ES

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão capotar na tarde desta quarta-feira (21) no bairro Aparecida, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, o condutor contou que, após uma ultrapassagem, sentiu a traseira do caminhão puxar para a lateral, o que causou o acidente. Um homem estava no carona. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou tirar um deles das ferragens. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). >