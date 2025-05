Cobrava por medicamento

Técnica em enfermagem de hospital no ES é presa por golpe em família de paciente

Joelma Rodrigues Ferreira foi autuada por estelionato; parentes de homem internado chegaram a pagar R$ 6.100 à suspeita por "tratamento alternativo"

Publicado em 21 de maio de 2025 às 18:25 - Atualizado há uma hora

Fachada do Hospital Estadual Sílvio Avidos em Colatina, onde caso aconteceu Crédito: Roger Botelho

Uma técnica em enfermagem de 41 anos, identificada como Joelma Rodrigues Ferreira, foi presa em flagrante na noite de terça-feira (20) suspeita de cobrar R$ 15 mil por "medicamentos alternativos" para o tratamento de um homem no Hospital Estadual Sílvio Avidos, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Joelma foi autuada pela Polícia Civil por estelionato qualificado e encaminhada ao presídio.>

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo hospital e, no local, um homem em cargo de chefia declarou que chegou ao seu conhecimento que estaria ocorrendo cobrança indevida de medicamentos alternativos no valor de R$ 15 mil para o tratamento de um homem. A denúncia foi feita ao hospital pela esposa do paciente, que está internado após uma cirurgia no fêmur. A autora das cobranças indicada na denúncia é Joelma Rodrigues Ferreira, que atuava como técnica em enfermagem na unidade. >

A mulher contou à Polícia Militar que pagou R$ 600 em espécie à Joelma no dia 15 de maio. Disse ainda que informou a Joelma que retornaria à sua cidade de origem, em Minas Gerais, para arrecadar mais dinheiro e voltaria na segunda-feira seguinte (19). >

A esposa do paciente relatou que Joelma fez várias ligações cobrando o restante do valor acordado, sendo arrecadados com a família R$ 5.500, que foram enviados para a técnica por transferência via Pix. Com a presença da polícia nesta terça-feira (20) no hospital, Joelma teria se comprometido a devolver o valor que recebeu até esta quarta-feira (21), alegando que já não teria mais o valor em conta e que pegaria emprestado com amigos. Ela foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Colatina.>

Comprovante de transferência, ao qual a reportagem teve acesso, mostra valor transferido para técnica em enfermagem Crédito: Acervo pessoal

A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por estelionato qualificado e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).>

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que administra o sistema prisional no Espírito Santo, informou que Joelma deu entrada no Centro Prisional Feminino de Colatina nesta quarta-feira (21). >

O que diz a Sesa

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que, "ao tomar conhecimento de uma prática ilegal envolvendo uma colaboradora, (o hospital) comunicou imediatamente a Polícia Militar e o Ministério Público, que compareceram à unidade". >

A profissional foi presa em flagrante e os trâmites para sua demissão já foram iniciados, uma vez que possui vínculo celetista Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Em nota

A Sesa reforçou que a prática fere a gratuidade garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS): "A instituição reforça que presta atendimento 100% gratuito, sem qualquer tipo de cobrança, e que nunca havia recebido denúncia semelhante. A Fundação iNOVA Capixaba, responsável pela gestão do hospital, está adotando os encaminhamentos cabíveis, inclusive o envio do caso ao Conselho Regional de Enfermagem".>

Nota da Sesa na íntegra "O Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, informa que, ao tomar conhecimento de uma prática ilegal envolvendo uma colaboradora, comunicou imediatamente a Polícia Militar e o Ministério Público, que compareceram à unidade. A profissional foi presa em flagrante e os trâmites para sua demissão já foram iniciados, uma vez que possui vínculo celetista. A colaboradora, técnica de enfermagem, é acusada de oferecer, de forma irregular, medicamento como suposta alternativa de tratamento a um paciente — prática que fere a gratuidade garantida pelo Sistema Único de Saúde e os protocolos assistenciais. A instituição reforça que presta atendimento 100% gratuito, sem qualquer tipo de cobrança, e que nunca havia recebido denúncia semelhante. A Fundação iNOVA Capixaba, responsável pela gestão do hospital, está adotando os encaminhamentos cabíveis, inclusive o envio do caso ao Conselho Regional de Enfermagem."

A reportagem procurou o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES), para um posicionamento, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. Em nota, o advogado Alexandre Fabres Kieper, que está acompanhando Joelma na audiência de custódia, disse que "eventuais manifestações sobre o fato, que ainda está sendo apurado, serão realizadas no momento oportuno, de forma responsável e em respeito ao devido processo legal".>

