Motorista derruba portão de condomínio após colisões em Vila Velha

Publicado em 06/10/2025 às 14h46
Motorista perde controle e derruba portão de condomínio após colisões em Itapuã, Vila Velha.
Apesar da sequência de acidentes, não houve feridos, segundo a PM Crédito: Leitor de A Gazeta

Uma motorista perdeu o controle da direção do carro, atingiu dois veículos e acabou derrubando o portão de um condomínio em Vila Velha, no último sábado (4). Segundo a Polícia Militar, a sequência de acidentes começou ainda no cruzamento da Avenida Jair de Andrade com a Rua Curitiba, em Itapuã. A mulher, que conduzia um Volkswagen Up, atingiu um Peugeot e depois um Fiat Argo. Não houve registro de feridos.

A motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e recebeu multa administrativa pela recusa. A Polícia Militar explicou que este é o procedimento previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, já que a mulher não possuía indícios suficientes para uma possível autuação por embriaguez.

