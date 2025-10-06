Motorista derruba portão de condomínio após colisões em Vila Velha
Uma motorista perdeu o controle da direção do carro, atingiu dois veículos e acabou derrubando o portão de um condomínio em Vila Velha, no último sábado (4). Segundo a Polícia Militar, a sequência de acidentes começou ainda no cruzamento da Avenida Jair de Andrade com a Rua Curitiba, em Itapuã. A mulher, que conduzia um Volkswagen Up, atingiu um Peugeot e depois um Fiat Argo. Não houve registro de feridos.
A motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e recebeu multa administrativa pela recusa. A Polícia Militar explicou que este é o procedimento previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, já que a mulher não possuía indícios suficientes para uma possível autuação por embriaguez.