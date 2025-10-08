A Gazeta - Agora

Motorista de ônibus é esfaqueado no Terminal de Itaparica, em Vila Velha

Atualizado em 08/10/2025 às 12h51
Crime aconteceu nesta quarta-feira (8) no Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Confusão no Terminal de Itaperica, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista de ônibus do sistema Transcol foi esfaqueado dentro do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, nesta quarta-feira (8). O suspeito foi detido e levado para a delegacia. O trabalhador ferido foi encaminhado para um hospital. 

Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, ocorreu uma discussão entre o motorista e o passageiro dentro de um coletivo, e o condutor parou o veículo em um posto da Guarda Municipal, na Rodovia do Sol — momento em que o agressor teria sido retirado. No entanto, momentos depois, o homem embarcou em outro ônibus e foi atrás do motorista no terminal, onde o atacou com uma faca e feriu o trabalhador no braço.

O Sindirodoviários informou que a vítima teria perdido bastante sangue e foi levada para um hospital. Já o agressor foi detido e levado para a delegacia. A Ceturb-ES informou que já separou imagens de videomonitoramento que mostram o crime e que estão à disposição da polícia. 

