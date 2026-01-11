Motociclista quebra a perna em colisão com carro na BR 262

Um motociclista ficou ferido na perna após colidir com a lateral de um carro na BR 262, no Posto do Café, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu fratura de fêmur e teve lesões na perna direita. Já o motorista do carro e os dois passageiros não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho. Por conta do acidente, as equipes utilizaram pó de serra para conter o vazamento de óleo e combustível na pista. Apesar do impacto, a rodovia não precisou ser interditada.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações sobre o caso e, até a publicação desta matéria, não houve retorno.