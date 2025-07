Veja vídeo

Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Vila Velha

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (13) ao colidir com um carro na Avenida Saturnino Rangel Mauro, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Imagem de uma câmera de videomonitoramento (veja acima) mostra o momento da colisão e o piloto da moto sendo arremessado do veículo. O nome da vítima não foi divulgado.