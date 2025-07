Itaparica

Motociclista morto em acidente estava em corrida de app em Vila Velha

O motociclista que morreu ao colidir com um carro na Avenida Saturnino Rangel Mauro , no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã deste domingo (13), trabalhava com corrida pelo aplicativo Uber e transportava um passageiro no momento do acidente.

O motorista do carro permaneceu no local e não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e afirmou que seguia para Campos (RJ) usando o GPS, que indicou a conversão. Disse que estava a cerca de 30 km/h quando sentiu a batida na lateral do carro. O veículo foi removido ao pátio por estar com o licenciamento vencido. A morte do motociclista foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).