Motociclista morre em acidente na Mário Gurgel, em Cariacica
Um motociclista de 34 anos morreu e o passageiro ficou ferido em um acidente com carreta na Avenida Mário Gurgel, no trecho de Vila Capixaba, em Cariacica, no final da tarde de sexta-feira (22) . O motorista, um homem de 47 anos, contou à Polícia Militar que estava parado no semáforo e saiu no momento em que o sinal ficou verde. Logo depois, foi abordado por outro motociclista informando o acidente. O piloto, que não teve o nome divulgado, teria colidido contra a lateral da carreta.
O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e depois foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil afirma que ele foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O passageiro da moto foi socorrido pelo Samu/192 para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).