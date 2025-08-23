Motociclista morre em acidente na Mário Gurgel, em Cariacica

Um motociclista de 34 anos morreu e o passageiro ficou ferido em um acidente com carreta na Avenida Mário Gurgel, no trecho de Vila Capixaba, em Cariacica, no final da tarde de sexta-feira (22) . O motorista, um homem de 47 anos, contou à Polícia Militar que estava parado no semáforo e saiu no momento em que o sinal ficou verde. Logo depois, foi abordado por outro motociclista informando o acidente. O piloto, que não teve o nome divulgado, teria colidido contra a lateral da carreta.