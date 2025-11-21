Motociclista morre em acidente com caminhão em Domingos Martins

Um motociclista morreu após um acidente entre a moto que ele pilotava e um caminhão na BR 262, no trevo de Santa Isabel, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21). No local, o Corpo de Bombeiros apurou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encontrou a vítima já sem vida embaixo do caminhão. Ele não teve a identidade divulgada.