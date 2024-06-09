Motociclista morre após queda durante manobra em evento em Cachoeiro

Acidente aconteceu em Pista de Eventos de Timbó, segundo a Polícia Científica Crédito: Reprodução/Instagram

Não foi informado pela PM qual o tipo de manobra feita pela vítima, mas se sabe que aconteceu em um evento motociclístico da empresa Fest Car. O condutor da outra moto envolvida não foi localizado pelos policiais, nem o veículo.

No local do acidente, um homem se apresentou aos militares e afirmou que era o proprietário da moto utilizada pelo jovem. Ele disse que não autorizou o uso do veículo e que a vítima o pegou sem autorização. Em seguida, o homem foi conduzido à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia foi acionada na noite deste sábado (8), por volta de 18h15, para uma ocorrência de tombamento com vítima fatal, na Pista de Eventos do Timbó, em Timbó, Cachoeiro de Itapemirim. “O corpo da vítima, um homem de 18 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, finalizou.

A reportagem de A Gazeta pediu mais informações à assessoria das empresas responsáveis pelo local e pelo evento. Em nota, o Timbó Race, responsável pela pista, afirmou lamentar o acidente e se solidarizou com os familiares da vítima. "O Timbó Race lamenta profundamente a ocorrência do acidente em evento de terceiro, que foi realizado na Pista de Arrancada do Timbó (Cachoeiro de Itapemirim) no sábado (8/6). Nos solidarizamos com os familiares da pessoa que veio a óbito, mesmo com o atendimento imediato dos socorristas e da ambulância que estavam de plantão no local", disse.

Por fim, afirmou: "Juntamente com a Fest Car, empresa responsável pela operação do evento, o Timbó Race está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido, prestando qualquer informação necessária às autoridades competentes. O Timbó Race reitera que preza pela segurança em todas as suas atividades, exigindo o mesmo de seus parceiros".