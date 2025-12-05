Motociclista morre após perder o controle e bater em poste na Serra

Um motociclista de 23 anos morreu na manhã desta sexta-feira (5) no bairro Civit I, na Serra . Segundo testemunhas, o jovem estaria em alta velocidade e realizando manobras perigosas quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.

Conforme a Polícia Militar, a moto estava com a documentação em dia e foi liberada para um familiar da vítima. Já o motociclista estava com a CNH vencida. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).