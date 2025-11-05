Motociclista morre após colidir com poste na BR 101 na Serra

Uma pessoa morreu após uma moto bater contra um poste na Serra Crédito: Alice Souza

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a moto em que estavam bater em um poste na manhã desta quarta-feira (5) na BR 101, na altura do bairro São Geraldo, na Serra. Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 270,7 da rodovia.

Equipes da concessionária foram acionadas para o atendimento, com o envio de ambulância, guincho e veículo de inspeção. Também participaram da ocorrência agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Samu, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).