Acidente fatal

Motociclista morre após bater numa cerca de arame em São Mateus

Um motociclista morreu após colidir com uma cerca de arame, na Rodovia ES 315, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, em conversa com os familiares. o acidente aconteceu na noite de sábado (12), mas o corpo só foi encontrado no domingo (13). A vítima foi identificada como Arivan de Souza Azevedo, 40 anos.