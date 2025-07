Na BR 482

Motociclista morre após atropelar vaca em Jerônimo Monteiro

Um motociclista de 22 anos morreu na noite de quinta-feira (10) após atingir uma vaca que invadiu a pista na BR 482, nas proximidades do município de Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo , em uma zona rural. Segundo a Polícia Militar , a vítima foi identificada como Diogo de Souza.

Ainda de acordo com a PM, a vaca estava solta na pista. O motociclista, além de atingir o animal, acabou batendo em uma cerca, às margens da rodovia. Uma equipe de resgate foi acionada, mas Diogo não resistiu e morreu no local. O proprietário do animal envolvido no acidente não foi localizado.