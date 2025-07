Trânsito

Acidente deixa um morto e 2 feridos após carro capotar em Nova Venécia

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após o carro em que elas estavam capotar na ES 130, na zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quinta-feira (10). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 23h30, e ajudou no socorro de duas vítimas, levadas para hospitais da região.

A Polícia Militar informou que um dos passageiros do Volkswagen Gol contou aos policiais que os três haviam saído de Boa Esperança com destino a Barra de São Francisco, quando, no trecho de Nova Venécia, um carro que seguia na direção contrária teria invadido a contramão. Ao tentar desviar, o motorista do Gol bateu no meio-fio, e o automóvel saiu da pista e capotou várias vezes em uma ribanceira. O outro condutor não parou para prestar socorro. Os dois passageiros, que afirmaram estar usando cinto de segurança, sofreram ferimentos leves. O indivíduo que estava ao volante foi arremessado para fora do automóvel e morreu no local.