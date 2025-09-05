Motociclista morre após acidente com carro na BR 262
Um motociclista morreu após um acidente que ocorreu no final da tarde de quinta-feira (5) na BR 262, em Iúna, na região do Caparaó capixaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan e um carro Volkswagen Santana. A vítima, um homem de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local; já o condutor do automóvel fugiu após o acidente.
Parte da pista ficou interditada para realização de perícia técnica. O trânsito fluiu nos dois sentidos no sistema “Pare e Siga” até a liberação total da via, que ocorreu por volta das 21h30. A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado.