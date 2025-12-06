Motociclista morre ao bater de frente com outra moto em São Mateus
Uma colisão de frente entre duas motos matou um condutor de 43 anos e deixou o outro de 30 anos ferido, na tarde de sexta-feira, no bairro Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Porém, o mais velho acabou morrendo na unidade de saúde.
Segundo a Polícia Militar (PM), populares contaram que um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem proibida. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente nem informações sobre a identidade das vítimas.
A Polícia Civil informou que o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para passar pela necropsia. A corporação ainda informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.