Motociclista freia para pedestre e é atropelado por carro em Cachoeiro

Um homem ficou ferido na manhã desta quarta-feira (18) após reduzir a velocidade e parar a moto para um pedestre atravessar na faixa de pedestres. Uma caminhonete que não conseguiu frear a tempo colidiu na traseira do veículo, arremessando o motociclista. O acidente ocorreu em frente a uma padaria na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, para onde a vítima foi levada. O homem de 27 anos relatou aos policiais que trafegava de moto na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, quando os veículos à sua frente pararam na faixa de pedestres. A caminhonete que vinha atrás colidiu na traseira da moto, projetando-a contra o carro à frente. O motociclista foi socorrido pelo condutor da caminhonete para a unidade hospitalar, mas a PM não informou se ele foi localizado depois.