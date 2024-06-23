Motociclista foi atingido por carro após atropelar pedestre e bater em ônibus na Serra

O motociclista que morreu após bater em um ônibus, atropelar um pedestre e sofrer uma queda foi atropelado por um carro quando já estava no chão, no km 270 da BR 101, na altura do bairro Central Carapina, na Serra. O acidente aconteceu neste domingo (23), quando o condutor da moto tentou desviar de uma pessoa que estava atravessando a via fora da faixa de pedestres.
O condutor da moto morreu na hora, e o motorista do carro fugiu do local e não foi identificado e localizado, segundo testemunhas contaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na garupa estava a esposa do motociclista. Ela e o pedestre atropelado ficaram feridos e receberam atendimento médico no local.
O motociclista morto estava sem documentos e, por isso, não foi identificado no local. Devido ao acidente, a pista lateral ficou interditada por mais de duas horas. Além do acidente com o motociclista, a BR 101 também teve outro ponto com colisão fatal. Isso porque no km 270, no bairro Cidade Pomar, um caminhão e um carro colidiram, e um passageiro do automóvel morreu.
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na tarde deste domingo (23), por volta das 15h05, para uma ocorrência de atropelamento com vítima, na BR 101, na altura do bairro Central Carapina, na Serra. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.