Motociclista foi atingido por carro após atropelar pedestre e bater em ônibus na Serra

Motociclista morreu após acidente na BR 101 neste domingo Crédito: Caíque Verli

O condutor da moto morreu na hora, e o motorista do carro fugiu do local e não foi identificado e localizado, segundo testemunhas contaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na garupa estava a esposa do motociclista. Ela e o pedestre atropelado ficaram feridos e receberam atendimento médico no local.

O motociclista morto estava sem documentos e, por isso, não foi identificado no local. Devido ao acidente, a pista lateral ficou interditada por mais de duas horas. Além do acidente com o motociclista, a BR 101 também teve outro ponto com colisão fatal. Isso porque no km 270, no bairro Cidade Pomar, um caminhão e um carro colidiram, e um passageiro do automóvel morreu.