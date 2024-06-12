Motociclista fica ferido em acidente com engavetamento em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente com engavetamento na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, a moto bateu na traseira de uma carreta, e um carro bateu na traseira de um ônibus.
A primeira colisão foi entre a moto e a carreta. Os militares informaram que, apesar do acidente à frente, o ônibus, que trafegava logo atrás, conseguiu frear a tempo, mas um carro que estava atrás não conseguiu parar e bateu no coletivo.
O motociclista, único ferido informado até o momento em que a matéria foi publicada, é morador de Jerônimo Monteiro e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), depois levado a um hospital particular da região. Segundo os policiais, os veículos e condutores estavam todos com documentações legalizadas.