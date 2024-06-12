Motociclista fica ferido em acidente com engavetamento em Cachoeiro

A primeira colisão foi entre a moto e a carreta. Os militares informaram que, apesar do acidente à frente, o ônibus, que trafegava logo atrás, conseguiu frear a tempo, mas um carro que estava atrás não conseguiu parar e bateu no coletivo.

O motociclista, único ferido informado até o momento em que a matéria foi publicada, é morador de Jerônimo Monteiro e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), depois levado a um hospital particular da região. Segundo os policiais, os veículos e condutores estavam todos com documentações legalizadas.