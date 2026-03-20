Motociclista fica ferido após entrar por engano e cair em terminal do Transcol na Serra

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente no Terminal de Carapina, em Rosário de Fátima, na Serra. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o motociclista entrou por engano na estação rodoviária na tarde desta sexta-feira (20) e se deparou com um ônibus do Sistema Transcol que seguia em sentido contrário ao dele. A empresa informou que, com o encontro inesperado, o condutor caiu sozinho após se desequilibrar.