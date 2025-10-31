Motociclista fica ferido após cair em buraco de obra em Colatina
Um motociclista de 22 anos ficou ferido após cair em um buraco na área das obras de macrodrenagem da bacia do Córrego São Silvano, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30).
Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto relatou que seguia sentido São Silvano x Carlos Germano Naumann quando, ao passar pela Rodovia Gether Lopes de Farias, não conseguiu ver o buraco na pista de rolamento. O homem perdeu o controle da moto ao passar pelo buraco. O veículo estourou o pneu traseiro, o que contribuiu para a queda. Ele foi socorrido por populares para o Hospital Silvio Ávidos.
Em nota, a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou que o trecho onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizado, conforme o projeto e as normas de segurança da obra. Acrescentou que o buraco, aberto para concretagem de uma tampa, foi aterrado e fechado no mesmo dia, e as obras seguem em andamento com 85% de execução física, dentro do cronograma previsto.