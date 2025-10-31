Motociclista fica ferido após cair em buraco de obra em Colatina

Motociclista de 22 anos fica ferido após cair em um burado em Colatina Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após cair em um buraco na área das obras de macrodrenagem da bacia do Córrego São Silvano, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto relatou que seguia sentido São Silvano x Carlos Germano Naumann quando, ao passar pela Rodovia Gether Lopes de Farias, não conseguiu ver o buraco na pista de rolamento. O homem perdeu o controle da moto ao passar pelo buraco. O veículo estourou o pneu traseiro, o que contribuiu para a queda. Ele foi socorrido por populares para o Hospital Silvio Ávidos.