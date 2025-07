Na Enseada do Suá

Motociclista fica ferido após acidente com carro na Avenida Beira-Mar

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, no início da tarde desta sexta-feira (11), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Avenida Beira-Mar), na altura da Enseada do Suá, em Vitória . Segundo informações da Guarda Municipal, a vítima precisou ser levada para o hospital.

Ainda de acordo com a corporação, uma equipe ficou no local do acidente, orientando os condutores que circulavam pela região. O caso ficou a cargo do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Até a publicação desta nota, os aplicativos de mobilidade mostravam trânsito livre na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e no entorno.