Motociclista fica ferido após acidente com carro em Linhares

Publicado em 08/11/2025 às 15h17
um motociclista foi atingido por um carro no cruzameno entre as avenidas Vasco Fernandes Coutinho e Duque de Caxias no bairro Interlagos em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sábado(8). O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que havia bebidas alcoólicas dentro do carro, que teriam sido retiradas antes da chegada dos agentes. O pai da pessoa que dirigia o automóvel chegou ao local, em seguida, e afirmou desconhecer os motivos da fuga do filho. O condutor da motocicleta não possuía habilitação e os dois veículos estavam com o licenciamento em atraso, por isso, foram removidos ao pátio.

Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.

