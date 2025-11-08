Motociclista fica ferido após acidente com carro em Linhares

Uma câmera de segurança flagrou o acidente entre uma motocicleta e um carro no cruzamento entre a Avenida Vasco Fernandes Coutinho e a Rua Duque de Caxias, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (8). O motorista do automóvel deixou o local sem prestar socorro. Já o motociclista foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que havia bebidas alcoólicas dentro do carro, que teriam sido retiradas antes da chegada dos agentes. O pai da pessoa que dirigia o automóvel chegou ao local, em seguida, e afirmou desconhecer os motivos da fuga do filho. O condutor da motocicleta não possuía habilitação e os dois veículos estavam com o licenciamento em atraso, por isso, foram removidos ao pátio.